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Баскетболисты «Локомотива» поприветствовали болельщиков после победы над ЦСКА

Сегодня, 1 мая, в Москве завершился заключительный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 103:100 (ОТ) одержали гости и вышли в финал соревнований.

Баскетболисты «Локомотива» не стали сдерживать эмоции после игры и разделили с болельщиками радость от триумфального выступления.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник Алексей Швед, записавший в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Во втором полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». На данный момент счёт в серии 3-3. Решающий матч команд состоится завтра, 2 мая, начало – в 20:00 мск.