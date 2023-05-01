Эмил Райкович прокомментировал вылет ЦСКА из плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение подопечных в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
Напомним, решающий матч серии состоялся сегодня, 1 мая, и завершился победой «Локомотива» со счётом 103:100 (ОТ).
«Тяжёлое поражение. Поздравляю «Локомотив» с выходом в финал. Проблемы в этом сезоне пришли к нам в ключевой момент, травмы Шведа и Милутинова не позволили нам быть в лучшей форме. Это была серия из семи матчей, где очень важным было физическое состояние, которое оказалось лучше у баскетболистов «Локомотива».
Как профессионалы, мы должны были справиться с давлением, но не смогли. Посмотреть хотя бы на количество смазанных штрафных. Но как есть, так есть. Обидно, что команда на протяжении всего сезона показывала классный командный баскетбол, а один плохой отрезок всё испортил», – сказал Райкович на пресс-конференции.
Во втором полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». На данный момент счёт в серии 3-3.
- 1 мая 2023
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