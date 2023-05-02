45 очков Хардена помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в первом матче серии

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Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Филадельфии».

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Бостон» обыграл «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» одержала победу в серии с «Бруклин Нетс».

«Бостон» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на третье месте.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.