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45 очков Хардена помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в первом матче серии

45 очков Хардена помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в первом матче серии
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Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Филадельфии».

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Бостон» обыграл «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» одержала победу в серии с «Бруклин Нетс».

«Бостон» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на третье месте.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
02 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Браун - 23, Брогдон - 20, Смарт - 12, Хорфорд - 11, Уильямс - 6, Уайт - 4, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харден - 45, Макси - 26, Харрис - 18, Мелтон - 17, Рид - 10, Ньянг - 3, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Милтон, Спрингер, Такер, Харрелл, Хаус, Эмбиид

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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