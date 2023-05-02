Пи Джей Такер нанёс удар Джейсону Тейтуму в паховую область

Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер в середине заключительной четверти размахнулся и нанёс удар в паховую область лёгкого форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным в составе «Сиксерс» стал Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отличился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.