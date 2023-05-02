Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

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2 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 115:119, счёт в серии 0-1.

«Денвер Наггетс» – «Финикс Санз» – 97:87, счёт в серии 2-0.

Самым результативным игроком последней встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона. Он набрал 16 очков, сделал один подбор и одну передачу.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Бостон» обыграл «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» одержала победу в серии с «Бруклин Нетс».