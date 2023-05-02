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Игроки «Филадельфии» превосходно отзащищались на последней минуте матча с «Бостоном»

Игроки «Филадельфии» превосходно отзащищались на последней минуте матча с «Бостоном»
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Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

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Игроки «Филадельфии» на последней минуте матча при счёте 113:112 в пользу «Бостона» показали хорошую игру в обороне, в результате которой разыгрывающий хозяев Малкольм Брогдон совершил потерю.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным в составе «Сиксерс» стал Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

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