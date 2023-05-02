«О чём ты вообще говоришь, мать твою?» Пи Джей Такер грубо обратился к одноклубнику

Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Во время одного из тайм-аутов форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер в грубой форме обратился к одноклубнику Полу Риду:

Напомним, самым результативным в составе «Сиксерс» стал Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.