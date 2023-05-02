Алексея Шведа госпитализировали только со второго раза

Избитого в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали лишь со второго раза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сначала защитник армейцев отказался от госпитализации в Боткинскую больницу и поехал домой. Там ему стало плохо, и Шведу вызвали скорую помощь. Сейчас спортсмен остаётся в больнице с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Напомним, сегодня стало известно о том, что баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями. Спортсмен получил черепно-мозговую травму.