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Алексея Шведа госпитализировали только со второго раза

Алексея Шведа госпитализировали только со второго раза
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Избитого в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали лишь со второго раза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сначала защитник армейцев отказался от госпитализации в Боткинскую больницу и поехал домой. Там ему стало плохо, и Шведу вызвали скорую помощь. Сейчас спортсмен остаётся в больнице с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Напомним, сегодня стало известно о том, что баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями. Спортсмен получил черепно-мозговую травму.

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