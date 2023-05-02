УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Таким образом, УНИКС победил в серии (4-3) и вышел в финал Единой лиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка и шесть передач. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 очков на свой счёт записал Винс Хантер.

В составе санкт-петербургского клуба отличился Томас Эртель, на счету которого 23 очка. 17 очков набрал Адриен Морман. 14 очков в активе у Калеба Хомсли.

Напомним, ранее в финал Единой лиги ВТБ вышел краснодарский «Локомотив-Кубань», который обыграл московский ЦСКА (4-3).