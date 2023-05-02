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УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Таким образом, УНИКС победил в серии (4-3) и вышел в финал Единой лиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка и шесть передач. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 очков на свой счёт записал Винс Хантер.

В составе санкт-петербургского клуба отличился Томас Эртель, на счету которого 23 очка. 17 очков набрал Адриен Морман. 14 очков в активе у Калеба Хомсли.

Напомним, ранее в финал Единой лиги ВТБ вышел краснодарский «Локомотив-Кубань», который обыграл московский ЦСКА (4-3).

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
02 мая 2023, вторник. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
80 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Димитриевич - 24, Мэйкон - 16, Хантер - 11, Рейнольдс - 10, Лабери - 7, Найт - 7, Воронцевич - 3, Жбанов - 2, Зайцев, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
Зенит: Эртель - 23, Морман - 17, Хомсли - 14, Фрейзер - 9, Зубков - 5, Вольхин - 3, Клименко - 2, Торопов - 2, Фридзон - 2, Хэмм - 2, Д. Кулагин, Топтунов
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