Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей финальной серии плей-офф турнира между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом‑Кубань».
В финале команды проведут серию до четырёх побед. Серия начнётся 6 мая в Казани за счёт более высокого места УНИКСа по итогам регулярного сезона, начало игры — в 14:00 мск.
Полное расписание финальной серии между УНИКСом и «Локомотивом»:
Первая игра — 6 мая, 14:00 мск в Казани
Вторая игра — 8 мая, 15:00 мск в Казани
Третья игра — 11 мая, 19:30 мск в Краснодаре
Четвёртая игра — 13 мая, 14:00 мск в Краснодаре
Пятая игра — 16 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)
Шестая игра — 19 мая, 20:00 мск в Краснодаре (при необходимости)
Седьмая игра — 22 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)
Напомним, в полуфинальных сериях УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» (4-3), а «Локомотив‑Кубань» победил московский ЦСКА (4-3).
- 2 мая 2023
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:54
-
21:54
-
21:48
-
21:25
-
21:01
-
20:14
-
19:34
-
19:21
-
19:06
-
19:05
-
18:48
-
18:18
-
17:34
-
17:16
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:46
-
15:26
-
15:21
-
14:17
-
14:12
-
13:25
-
13:15
-
12:42
-
12:33
-
12:15
-
11:53
-
11:29
-
11:03
-
10:56
-
10:56