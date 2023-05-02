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Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей финальной серии плей-офф турнира между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом‑Кубань».

В финале команды проведут серию до четырёх побед. Серия начнётся 6 мая в Казани за счёт более высокого места УНИКСа по итогам регулярного сезона, начало игры — в 14:00 мск.

Полное расписание финальной серии между УНИКСом и «Локомотивом»:
Первая игра — 6 мая, 14:00 мск в Казани
Вторая игра — 8 мая, 15:00 мск в Казани
Третья игра — 11 мая, 19:30 мск в Краснодаре
Четвёртая игра — 13 мая, 14:00 мск в Краснодаре
Пятая игра — 16 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)
Шестая игра — 19 мая, 20:00 мск в Краснодаре (при необходимости)
Седьмая игра — 22 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)

Напомним, в полуфинальных сериях УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» (4-3), а «Локомотив‑Кубань» победил московский ЦСКА (4-3).

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