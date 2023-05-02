Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей финальной серии плей-офф турнира между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом‑Кубань».

В финале команды проведут серию до четырёх побед. Серия начнётся 6 мая в Казани за счёт более высокого места УНИКСа по итогам регулярного сезона, начало игры — в 14:00 мск.

Полное расписание финальной серии между УНИКСом и «Локомотивом»:

Первая игра — 6 мая, 14:00 мск в Казани

Вторая игра — 8 мая, 15:00 мск в Казани

Третья игра — 11 мая, 19:30 мск в Краснодаре

Четвёртая игра — 13 мая, 14:00 мск в Краснодаре

Пятая игра — 16 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)

Шестая игра — 19 мая, 20:00 мск в Краснодаре (при необходимости)

Седьмая игра — 22 мая, 19:30 мск в Казани (при необходимости)

Напомним, в полуфинальных сериях УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» (4-3), а «Локомотив‑Кубань» победил московский ЦСКА (4-3).