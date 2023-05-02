«Монако» обыграл «Маккаби» в третьем матче четвертьфинала Евролиги и вышел вперёд в серии

Завершился первый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:78 (22:16, 19:16, 19:25, 23:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Майк Джеймс, набравший 21 очко. 15 очков на счету защитника Джордана Лойда. В составе хозяев паркета 17 очков на свой счёт записал американец Бонзи Колсон, 16 очков и восемь подборов у Уэйда Болдуина.
Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Монако. Четвёртый матч серии состоится 4 мая в Тель-Авиве.
Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Реал» — «Партизан», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».
- 2 мая 2023
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