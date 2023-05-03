«Предсказать исход серии невозможно». Гомельский — о противостоянии «Реала» и «Партизана»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о серии плей-офф Евролиги между мадридским «Реалом» и «Партизаном».

«Я уверен в том, что и в четвёртом матче серии «Партизан» — «Реал» будет напряжённая борьба. Желько Обрадович обязательно придумает вариант защиты против Тавареса. Но предсказать исход этой серии невозможно», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, ранее мадридский «Реал» на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» в Белграде обыграл сербский «Партизан» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 82:80 (19:32, 26:16, 21:15, 16:17).

Таким образом, «Реал» сократил отставание в серии до трёх побед — 1-2. Следующая игра серии состоится 4 мая в Белграде.