«Предсказать исход серии невозможно». Гомельский — о противостоянии «Реала» и «Партизана»
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о серии плей-офф Евролиги между мадридским «Реалом» и «Партизаном».
«Я уверен в том, что и в четвёртом матче серии «Партизан» — «Реал» будет напряжённая борьба. Желько Обрадович обязательно придумает вариант защиты против Тавареса. Но предсказать исход этой серии невозможно», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, ранее мадридский «Реал» на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» в Белграде обыграл сербский «Партизан» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 82:80 (19:32, 26:16, 21:15, 16:17).
Таким образом, «Реал» сократил отставание в серии до трёх побед — 1-2. Следующая игра серии состоится 4 мая в Белграде.
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