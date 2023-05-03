«Травмы тяжёлые». Пресс-секретарь ЦСКА высказался о возвращении Шведа после избиения

Пресс-секретарь баскетбольного клуба ЦСКА Николай Цынкевич высказался о состоянии росиийского защитника Алексея Шведа после скандального инцидента.
Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы, был избит на выходе из заведения пьяной компанией. В ходе драки спросмен получил перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа.
«К сожалению, довольно тяжёлые травмы Алексей получил в результате этого инцидента. Тем не менее, состояние его стабильное. Врачи говорят, что это даже можно назвать положительной динамикой. Ничего угрожающего жизни нет.
Понятно, что в баскетбол играть он не сможет в ближайшее время. Но мы все очень надеемся и желаем ему скорейшего выздоровления. И возвращения на баскетбольную площадку. Как-никак, он один из лучших игроков страны и европейского баскетбола», – приводит слова Цынкевича телерадиокомпания «Звезда».
Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»
- 3 мая 2023
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