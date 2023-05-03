«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Стамбуле (Турция) завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором турецкий «Фенербахче» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 72:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 25 очков. 17 очков на свой счёт записал Александар Везенков. Девять очков набрал Тарик Блэк.
В составе турецкого «Фенербахче» отличился Тайлер Дорси, набравший 21 очко. 15 очков набрал Тони Джекири. 10 очков на свой счёт записал Ник Калатес.
Таким образом, греческий «Олимпиакос» повёл в счёте в серии — 2-1. Четвёртый матч четвертьфинальной серии состоится 5 мая в Стамбуле (Турция). Напомним, серия идёт до трёх побед.
Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
03 мая 2023, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 72
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Адетокунбо, Биберович, Бирсен, Гудурич, Джекири, Дорси, Калатес, Махмутоглу, Мотли, Пьерр, Хэйс, Эдвардс
Олимпиакос: Блэк, Боломбой, Везенков, Канаан, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Питерс, Слукас, Уолкап, Фалль
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