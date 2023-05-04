«Гран Канария» выиграла баскетбольный Еврокубок

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В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания) завершился финальный матч Еврокубка по баскетболу между испанской «Гран Канарией» и турецким «Тюрк Телекомом». Победу в матче отпраздновала испанская команда со счётом 71:67 (29:23, 21:10, 11:22, 10:9).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Шурна, набравший 18 очков. 16 очков набрал Эй Джей Слотер. 13 очков на свой счёт записал Эндрю Альбиси.

В составе турецкого клуба отличились Тайрик Джонс и Аксель Бутей, набравшие по 17 очков. 16 очков набрал американский защитник Джериан Грант.

Таким образом, «Гран Канария» стала чемпионом Еврокубка сезона-2022/2023. Для этого клуба этот титул стал первым в истории и восьмым для испанских команд в Еврокубке.

До этого лучшим результатом «Гран Канарии» был финал турнира в сезоне-2014/2015. Тогда испанцы уступили подмосковным «Химкам».