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«Гран Канария» выиграла баскетбольный Еврокубок

«Гран Канария» выиграла баскетбольный Еврокубок
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В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания) завершился финальный матч Еврокубка по баскетболу между испанской «Гран Канарией» и турецким «Тюрк Телекомом». Победу в матче отпраздновала испанская команда со счётом 71:67 (29:23, 21:10, 11:22, 10:9).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Шурна, набравший 18 очков. 16 очков набрал Эй Джей Слотер. 13 очков на свой счёт записал Эндрю Альбиси.

В составе турецкого клуба отличились Тайрик Джонс и Аксель Бутей, набравшие по 17 очков. 16 очков набрал американский защитник Джериан Грант.

Таким образом, «Гран Канария» стала чемпионом Еврокубка сезона-2022/2023. Для этого клуба этот титул стал первым в истории и восьмым для испанских команд в Еврокубке.

До этого лучшим результатом «Гран Канарии» был финал турнира в сезоне-2014/2015. Тогда испанцы уступили подмосковным «Химкам».

Еврокубок. Финал
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
71 : 67
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Гран Канария: Шурна - 15, Слотер - 14, Альбиси - 8, Бруссино - 8, Бальцеровски - 5, Бассас, Бените, Диоп, Инглис, Кляич, Сальво, Стевич
Тюрк Телеком: Бутей - 11, Грант - 6, Джонс - 6, Тэйлор - 4, Сестина - 3, Эрден - 3, Гюлер, Демир, Йылмаз, Онджел, Эрик, Ягмур
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