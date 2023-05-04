«Маккаби» разгромил «Монако» в 4-м матче 1/4 финала плей-офф Евролиги, счёт в серии — 2-2
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В Тель-Авиве завершился четвёртый четвертьфинальный матч плей-офф Евролиги, в котором «Маккаби» принимал «Монако». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 104:69 (17:24, 30:12, 32:17, 25:16). Благодаря этому успеху игроки израильского клуба сравняли счёт в серии (2-2).
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Маккаби» Лоренцо Браун. На его счету 22 очка, два подбора и шесть результативных передач. В составе «Монако» лучшую результативность продемонстрировал бывший игрок ЦСКА, американский разыгрывающий Майк Джеймс. В его активе 13 очков, восемь подборов и три результативные передачи.
Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В прошлогоднем финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».
Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
04 мая 2023, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
104 : 69
Монако
Монако, Монако
Маккаби Тель-Авив: Болдуин, Браун, Ди Бартоломео, Зив, Колсон, Коэн, Мартин, Менко, Небо, Пойтресс, Соркин, Хиллиард
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Лойд, Макунду, Монеке, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
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