Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» на выезде победил «Партизан» в 4-м матче 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии

«Реал» на выезде победил «Партизан» в 4-м матче 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии
Комментарии

В Белграде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Партизан» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 85:78 (27:15, 18:27, 16:13, 24:23). Благодаря этому успеху «Реалу» удалось сравнять счёт в серии (2-2).

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Партизана» Зак Ледей, набравший 25 очков. Кроме того, в его активе три подбора и одна результативная передача. В составе «Реала» лучшую результативность продемонстрировали центровой Уолтер Тавареш и лёгкий форвард Адам Ханга. На счету обоих по 15 очков.

Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
04 мая 2023, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Ледей - 25, Папапетру - 18, Лессор - 11, Анджушич - 7, Мадар - 6, Экзам - 6, Трифунович - 3, Нанналли - 2, Вукчевич, Копривица, Смайлагич
Реал Мадрид: Тавареш - 15, Ханга - 15, Дек - 14, Муса - 14, Родригес - 8, Уильямс-Госс - 6, Льюль - 5, Хезонья - 5, Рэндольф - 3, Абальде, Корнели, Фернандес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023