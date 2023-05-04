«Реал» на выезде победил «Партизан» в 4-м матче 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии

В Белграде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Партизан» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 85:78 (27:15, 18:27, 16:13, 24:23). Благодаря этому успеху «Реалу» удалось сравнять счёт в серии (2-2).

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Партизана» Зак Ледей, набравший 25 очков. Кроме того, в его активе три подбора и одна результативная передача. В составе «Реала» лучшую результативность продемонстрировали центровой Уолтер Тавареш и лёгкий форвард Адам Ханга. На счету обоих по 15 очков.

Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».