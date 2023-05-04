«Реал» на выезде победил «Партизан» в 4-м матче 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии
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В Белграде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Партизан» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 85:78 (27:15, 18:27, 16:13, 24:23). Благодаря этому успеху «Реалу» удалось сравнять счёт в серии (2-2).
Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Партизана» Зак Ледей, набравший 25 очков. Кроме того, в его активе три подбора и одна результативная передача. В составе «Реала» лучшую результативность продемонстрировали центровой Уолтер Тавареш и лёгкий форвард Адам Ханга. На счету обоих по 15 очков.
Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».
Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
04 мая 2023, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Ледей - 25, Папапетру - 18, Лессор - 11, Анджушич - 7, Мадар - 6, Экзам - 6, Трифунович - 3, Нанналли - 2, Вукчевич, Копривица, Смайлагич
Реал Мадрид: Тавареш - 15, Ханга - 15, Дек - 14, Муса - 14, Родригес - 8, Уильямс-Госс - 6, Льюль - 5, Хезонья - 5, Рэндольф - 3, Абальде, Корнели, Фернандес
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