Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:100.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов.

Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач. Американский защитник Клэй Томпсон набрал 30 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.

Счёт в серии — 1-1.