Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:100.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов.
Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач. Американский защитник Клэй Томпсон набрал 30 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.
Счёт в серии — 1-1.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 20, Грин - 15, Грин - 11, Уиггинс - 11, Муди - 10, Дивинченцо - 8, Пэйтон II - 7, Луни - 6, Пул - 6, Куминга - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Хатимура - 21, Дэвис - 11, Расселл - 10, Уокер - 9, Ривз - 7, Вандербилт - 6, Томпсон - 5, Шрёдер - 4, Бисли - 2, Кристи - 2, Бамба, Браун, Габриэль, Пиппен Мл., Суидер, Харрисон
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