Главный обвиняемый по делу Шведа был задержан в аэропорту, он пытался покинуть страну

Главный подозреваемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Международном аэропорту «Жуковский», сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

Сообщалось, что мужчина 1993 года рождения по имени Юсуф, уроженец одной из среднеазиатских республик, которого называли главным обвиняемым по данному инциденту, будет доставлен в подразделение следственного комитета.

Три других обвиняемых ранее были заключены под стражу по решению Пресненскому районного суда Москвы. Никто из них не признал вину.

Напомним, в результате нападения Алексей Швед попал в больницу. У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

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Нападение на Алексея Шведа: