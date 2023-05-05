Расписание игрового дня плей-офф НБА
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В ночь с 5 на 6 мая состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Первыми на паркет стадиона «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии выйдут игроки «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс», эта встреча станет третьей в серии. Матч начнётся в 2:30 мск. Счёт в серии равный — 1:1: команды обменялись победами со счетами 119:115 и 121:87, соответственно.
Во втором матче игрового дня сразятся «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Встреча начнётся в 5:00 мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе. Этот матч станет для команд третьим в полуфинальной серии. Ранее баскетболисты «Денвера» дважды обыграли своих соперников со счётом 125:107 и 97:87.
Серии будут продолжаться до четырёх побед.
Комментарии
- 5 мая 2023
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