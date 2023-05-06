Кит Лэнгфорд завершил карьеру

Американский защитник Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет. По его словам, на решение повлияли последствия травмы. Игрок также сообщил, что последним соревнованием для него станет турнир TBT, который пройдёт летом.

«В мае 2022 года мне сделали операцию по поводу тендинопатии ахиллова сухожилия, с которой в течение предыдущих 10 месяцев я пытался бороться консервативными методами. Далее последовали чрезвычайно непростые времена, я был поглощён отрицанием, гневом, депрессией и внутренними разногласиями. Я эгоистично отрицал неизбежное. И вот пришло принятие. Сейчас я объявляю о завершении карьеры. И могу сказать, что отдал баскетболу всего себя с физической и моральной точек зрения. У меня были шесть операций на колене, грыжа межпозвоночного диска, перелом ступни, перелом носа, перелом пальца, растяжения в подколенном сухожилии и паху не говоря уже об огромном количестве растяжений связок лодыжки, но всё это того стоило», – написал баскетболист в социальной сети.

В ходе карьеры Лэнгфорд в основном выступал в Европе. В НБА он провёл только два матча за «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2007/2008. С 2009 по 2011 годы американец выступал за «Химки», а с 2014 по 2017 годы за казанский УНИКС. Лэнгфорд дважды получал приз самого результативного игрока сезона Евролиги (2014, 2017). В 2016 году он был лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, в 2019-м введен в Зал славы турнира. Его последним клубом был афинский АЕК.