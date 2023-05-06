Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 30 очков Эмбиида

«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 30 очков Эмбиида
Аудио-версия:
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:102.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид. Сегодня на его счету 30 очков, 13 подборов и четыре блокшота. Разыгрывающий Джеймс Харден провёл не самую эффективную игру в нападении. Не смотря на дабл-дабл (16 очков и 11 результативных передач), Джеймс реализовал лишь 3 из 14 бросков.

Дабл-даблом также отметился форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 27 очков, 10 подборов и пять ассистов. Также хорошую игру провёл Джейлен Браун. В его активе 23 очка, семь подборов и пять передач.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Бостона».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харден - 16, Мелтон - 14, Макси - 13, Ньянг - 10, Такер - 9, Харрис - 7, Макдэниелс - 3, Дедмон, Коркмаз, Милтон, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 23, Хорфорд - 17, Брогдон - 15, Смарт - 15, Уайт - 13, Уильямс - 4, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023