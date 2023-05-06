«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 30 очков Эмбиида

В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:102.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид. Сегодня на его счету 30 очков, 13 подборов и четыре блокшота. Разыгрывающий Джеймс Харден провёл не самую эффективную игру в нападении. Не смотря на дабл-дабл (16 очков и 11 результативных передач), Джеймс реализовал лишь 3 из 14 бросков.

Дабл-даблом также отметился форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 27 очков, 10 подборов и пять ассистов. Также хорошую игру провёл Джейлен Браун. В его активе 23 очка, семь подборов и пять передач.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Бостона».

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