Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

6 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 102:114, счёт в серии 2-1.
«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 121:114, счёт в серии 1-2.
Во втором матче дня было немало отличных индивидуальных перформансов.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, шесть подборов, девять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе 39 очков, девять подборов и восемь ассистов.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 15 подборов и 17 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 32 очка, шесть подборов и шесть ассистов.
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