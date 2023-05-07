«Обе команды пока играют плохо». Щербенёв высказался о финальной серии с УНИКСом

Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу старта финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Напомним, первая встреча завершилась победой команды из Краснодара со счётом 88:76.

«Команды только пристреливаются, находят свою игру. Очень важная победа, потому что обе команды пока играют плохо, но мы играли чуть менее хуже.

На самом деле, очень тяжело играть. Это как марафон. И конечно, то, что у нас скамейка чуть подлиннее, побольше у нас ротация, это нам помогает. В третьей‑четвёртой четверти уже заканчиваются силы, а мы всё продолжаем давить свою линию и за счёт этого сегодня победили», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».