Щербенёв: надеюсь, что это не последнее поражение УНИКСа на своей площадке в этом сезоне

Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу победы команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:76).

«Для УНИКСа это первое поражение на своей площадке в плей-офф и надеюсь, что не последнее. Очень важная победа для нас, потому что показывали сегодня не самый лучший баскетбол. Но за счёт защиты смогли забрать эту победу, забили нужные броски. Психологически крайне важно завладеть преимуществом в начале серии.

Мы рады, что выиграли, но всё только начинается, и с таким соперником, как УНИКС, одна победа ещё ничего не значит. Впереди целая серия, надо отдохнуть и разбирать уже ошибки, которые были совершены в этой игре», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».