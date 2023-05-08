Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 116:115.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден. Сегодня на его счету 42 очка, восемь подборов и девять передач. Звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид провёл также хорошую игру. Камерунец оформил дабл-дабл. Он набрал 42 очка, сделал 13 подборов и отдал четыре передачи.
Дабл-даблом отметился и форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 24 очка, 18 подборов и шесть ассистов. Также хорошую игру провёл Джейлен Браун. В его активе 23 очка, три подбора и пять передач.
Счёт в серии 2-2.
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