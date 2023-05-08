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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии
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В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 116:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден. Сегодня на его счету 42 очка, восемь подборов и девять передач. Звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид провёл также хорошую игру. Камерунец оформил дабл-дабл. Он набрал 42 очка, сделал 13 подборов и отдал четыре передачи.

Дабл-даблом отметился и форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 24 очка, 18 подборов и шесть ассистов. Также хорошую игру провёл Джейлен Браун. В его активе 23 очка, три подбора и пять передач.

Счёт в серии 2-2.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 115
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Харден - 42, Эмбиид - 34, Макси - 14, Ньянг - 9, Харрис - 9, Такер - 6, Рид - 2, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Мелтон, Милтон, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 23, Смарт - 21, Брогдон - 19, Уайт - 12, Хорфорд - 10, Уильямс - 4, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
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