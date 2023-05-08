УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче финала Единой лиги ВТБ, сравняв счёт в серии

В Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Игра закончилась со счётом 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14) в пользу УНИКСа, сравнявшего счёт в серии (1-1).

Самым результативным игроком матча стал американец Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива» лучшую результативность продемонстрировал тринидадец Акун-Перселл ДеВон – на его счету 17 очков.

Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.