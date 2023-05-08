УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче финала Единой лиги ВТБ, сравняв счёт в серии
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В Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Игра закончилась со счётом 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14) в пользу УНИКСа, сравнявшего счёт в серии (1-1).
Самым результативным игроком матча стал американец Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива» лучшую результативность продемонстрировал тринидадец Акун-Перселл ДеВон – на его счету 17 очков.
Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.
Единая лига ВТБ. Финал
08 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
79 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Димитриевич - 15, Лабери - 15, Хантер - 8, Мэйкон - 4, Зайцев - 1, Воронцевич, Жбанов, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Хортон - 14, Уайт - 10, Узинский - 9, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Мартюк - 6, Емченко - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Елатонцев, Паунич
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