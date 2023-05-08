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УНИКС сделал рывок 12:1, вырвав победу у «Локомотива» в концовке матча

Баскетбольный клуб УНИКС, сегодня, 8 мая, одержавший победу во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), отметился результативной игрой в концовке встречи.

Казанская команда буквально вырвала победу в заключительной четверти, набрав 12 очков против одного очка у соперников.

Посмотреть видео можно посмотреть в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал американец Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива» лучшую результативность продемонстрировал американец Девон Акун-Пёрселл – на его счету 17 очков.

Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.