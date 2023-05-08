УНИКС сделал рывок 12:1, вырвав победу у «Локомотива» в концовке матча

Баскетбольный клуб УНИКС, сегодня, 8 мая, одержавший победу во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), отметился результативной игрой в концовке встречи.
Казанская команда буквально вырвала победу в заключительной четверти, набрав 12 очков против одного очка у соперников.
Посмотреть видео можно посмотреть в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал американец Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива» лучшую результативность продемонстрировал американец Девон Акун-Пёрселл – на его счету 17 очков.
Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.
- 8 мая 2023
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
12:52
-
12:44
-
12:02
-
11:41
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
07:10
-
06:56
-
06:41
-
05:29
-
04:57
-
04:05