Гомельский объяснил поражение «Локомотива-Кубань» во 2-м матче финала ЕЛ ВТБ с УНИКСом

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Он закончился со счётом 79:76 в пользу УНИКСа. Счёт в серии 1-1.

«Какая это была игра! Я думаю, что все, кто её смотрел, получили удовольствие. Борьба с первой до последней секунды, счёт 79:76 – всего плюс три. А в четвёртой четверти был момент, когда гости вели плюс десять.

Я должен сказать, что усилиями Найта, усилиями Рейнольдса, хладнокровием Димитриевича УНИКС добился победы. Тяжело воспринимать современный баскетбол, когда обе команды так плохо попадают с дистанции. Что УНИКС, что «Локо» сегодня трёхочковые забивали плохо. Но какая борьба в трёхсекундной зоне! Что называется до крови!

Мне жаль, что не хватило опыта для того, чтобы удержать своё преимущество у разыгрывающих «Локо». И Саша Щербенёв, и Емченко – оба совершали сегодня дурацкие потери. И именно эти потери сказались на конечном результате. Но в любом случае два этих молодых первых номера становятся лучшими в стране, первыми кандидатами на эту позицию в сборной России», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.