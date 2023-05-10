«Монако» обыграл «Маккаби» Тель-Авив и вышел в Финал четырёх Евролиги – 2023

В Фонвьей (Монако) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Монако» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Победу со счётом 97:86 (33:26, 16:27, 21:19, 16:25) одержали хозяева площадки, которые вышли в Финал четырёх.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джордан Лойд, набравший 21 очко. Ещё 21 очко на свой счёт записал Майк Джеймс. В составе команды из Тель-Авива отличился американский защитник Уэйд Болдуин – на его счету 27 очков.

Ранее в заключительную стадию соревнований пробились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Финал четырёх Евролиги пройдёт с 19 по 24 мая в Каунасе (Литва). Действующим победителем турнира является турецкий клуб «Анадолу Эфес».