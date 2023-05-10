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«Монако» обыграл «Маккаби» Тель-Авив и вышел в Финал четырёх Евролиги – 2023

«Монако» обыграл «Маккаби» Тель-Авив и вышел в Финал четырёх Евролиги – 2023
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В Фонвьей (Монако) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Монако» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Победу со счётом 97:86 (33:26, 16:27, 21:19, 16:25) одержали хозяева площадки, которые вышли в Финал четырёх.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джордан Лойд, набравший 21 очко. Ещё 21 очко на свой счёт записал Майк Джеймс. В составе команды из Тель-Авива отличился американский защитник Уэйд Болдуин – на его счету 27 очков.

Ранее в заключительную стадию соревнований пробились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Финал четырёх Евролиги пройдёт с 19 по 24 мая в Каунасе (Литва). Действующим победителем турнира является турецкий клуб «Анадолу Эфес».

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
97 : 86
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Лойд, Макунду, Монеке, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
Маккаби Тель-Авив: Болдуин, Браун, Ди Бартоломео, Зив, Колсон, Коэн, Мартин, Менко, Небо, Пойтресс, Соркин, Хиллиард
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