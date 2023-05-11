«Уорриорз» сокращают отставание в серии с «Лейкерс», Дэвис досрочно покинул матч

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:106.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий хозяев Стефен Карри. Сегодня на его счету 27 очков и восемь результативных передач. Также хорошую игру провёл канадский форвард Эндрю Уиггинс. В его активе 25 очков, семь подборов и пять ассистов. Нельзя не отметить форвард Дрэймонда Грина. Он набрал 20 очков и девять подборов.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис досрочно покинул площадку в четвёртой четверти после того, как получил удар по голове от Кевона Луни. Сегодня он успел набрать 23 очка и девять подборов. Леброн Джеймс отметился 25-ю очками и девятью подборами.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Лейкерс».

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