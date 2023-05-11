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«Уорриорз» сокращают отставание в серии с «Лейкерс», Дэвис досрочно покинул матч

«Уорриорз» сокращают отставание в серии с «Лейкерс», Дэвис досрочно покинул матч
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:106.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий хозяев Стефен Карри. Сегодня на его счету 27 очков и восемь результативных передач. Также хорошую игру провёл канадский форвард Эндрю Уиггинс. В его активе 25 очков, семь подборов и пять ассистов. Нельзя не отметить форвард Дрэймонда Грина. Он набрал 20 очков и девять подборов.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис досрочно покинул площадку в четвёртой четверти после того, как получил удар по голове от Кевона Луни. Сегодня он успел набрать 23 очка и девять подборов. Леброн Джеймс отметился 25-ю очками и девятью подборами.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
11 мая 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 25, Грин - 20, Пэйтон II - 13, Пул - 11, Томпсон - 10, Муди - 6, Куминга - 5, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Дивинченцо, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 23, Расселл - 15, Ривз - 15, Шрёдер - 14, Уокер - 4, Хатимура - 4, Бисли - 3, Браун - 2, Габриэль - 1, Бамба, Вандербилт, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Харрисон
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