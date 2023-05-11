«Локомотив-Кубань» — УНИКС: во сколько 3-й матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 11 мая, в Краснодаре пройдёт третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. На данный момент счёт в серии 1-1.
Третья игра в этом противостоянии начнётся в 19:30 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» — 4-3, являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в серии 1/2 финала обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований. В этом году «Зенит» и ЦСКА ведут борьбу друг с другом за третье место.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
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