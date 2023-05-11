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Эксперт: Джордан Пул может набирать 25 очков в 90% матчей НБА

Эксперт: Джордан Пул может набирать 25 очков в 90% матчей НБА
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Известный спортивный эксперт Колин Каухерд поделился мнением об атакующем защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Джордане Пуле, заявив, что тот должен выйти из тени Стефена Карри.

«Ему нужно выйти из тени Стефена Карри. Пул будет игроком старта и сможет набирать минимум 25 очков в 90% матчей лиги», — приводит слова Каухерда NBA Central.

Джордан Пул в нынешнем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем за игру 20,4 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 4,5 результативные передачи.

В плей-офф Пул провёл 12 матчей. Его статистика в этих играх: 10,6 очка, 2,3 подбора и 3,5 результативной передачи в среднем за игру. Во втором раунде плей-офф «Уорриорз» играют с «Лос-Анджелес Лейкерс». После пяти матчей счёт в серии 2-3 в пользу «озёрников».

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