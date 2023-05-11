Перасович — о 3-м матче с «Локомотивом-Кубань»: УНИКС извлёк уроки из первого поражения
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Он состоится сегодня, 11 мая, в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Сейчас счёт в серии 1-1, она будет продолжаться до четырёх побед.
«Локомотив-Кубань» – отличная команда, которая доказала свой высокий уровень. Мы извлекли уроки из первого поражения, добились важной победы во второй встрече и сравняли счёт в серии.
Теперь ожидаем тяжёлых матчей в Краснодаре. Для победы нам важно контролировать подбор, убегать в быстрые прорывы и не дать соперникам набирать очки второго шанса», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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