Перасович — о 3-м матче с «Локомотивом-Кубань»: УНИКС извлёк уроки из первого поражения

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Он состоится сегодня, 11 мая, в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Сейчас счёт в серии 1-1, она будет продолжаться до четырёх побед.

«Локомотив-Кубань» – отличная команда, которая доказала свой высокий уровень. Мы извлекли уроки из первого поражения, добились важной победы во второй встрече и сравняли счёт в серии.

Теперь ожидаем тяжёлых матчей в Краснодаре. Для победы нам важно контролировать подбор, убегать в быстрые прорывы и не дать соперникам набирать очки второго шанса», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.