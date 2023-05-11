«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после первой половины в третьем матче финала ЕЛ ВТБ

В Краснодаре в настоящий момент проходит третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. После первой половины счёт 48:44 (18:25, 30:19) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии после двух игр 1-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. Посмотреть её можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Текстовая трансляция третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – УНИКС.

Напомним, финальные серии Единой лиги ВТБ продолжаются до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является петербуржский «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА играют друг с другом за третье место. В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу красно-синих.