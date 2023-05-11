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«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после первой половины в третьем матче финала ЕЛ ВТБ

«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после первой половины в третьем матче финала ЕЛ ВТБ
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В Краснодаре в настоящий момент проходит третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. После первой половины счёт 48:44 (18:25, 30:19) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии после двух игр 1-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. Посмотреть её можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Текстовая трансляция третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – УНИКС.

Напомним, финальные серии Единой лиги ВТБ продолжаются до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является петербуржский «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА играют друг с другом за третье место. В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу красно-синих.

Единая лига ВТБ. Финал
11 мая 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
4-я четверть
81 : 80
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
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