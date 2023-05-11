Бросок Найта, принёсший УНИКСу победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ показала видео победного броска американского разыгрывающего УНИКСа Маркоса Найта в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в напряжённой борьбе. Победитель определился в самой концовке – как раз после того, как Найт реализовал двухочковый бросок со средней дистанции. Казанцы победили со счётом 82:81 (25:18, 19:30, 22:22, 16:11). Счёт в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа.

Видео можно посмотреть на странице Единой лиги ВТБ в vk.com. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.