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Джейсон Тейтум в концовке 6-го матча с «Филадельфией» попал четыре трёхочковых броска

В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.

Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в концовке встречи отметился четырьмя ключевыми трёхочковыми попаданиями. Удачная серия баскетболиста началась за четыре минут до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, самым результативным игроком встречи у гостей стал Маркус Смарт, набравший 22 очка и сделавший семь подборов и столько же передач. У Тейтума в активе 19 очков.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид. Он набрал дабл-дабл: 26 очков и 10 подборов, но всего одну передачу. А его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 26 набранных баллов.