Джеймс Харден эффектно ушёл от Маркуса Смарта и поставил сверху

В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.

Разыгрывающий, один из лидеров «Филадельфии» Джеймс Харден стал автором эффектного кроссовера. Так, к концу второй четверти защитник ушёл от защитника «Бостона» Маркуса Смарта и вошёл в трёхсекундную зону соперника. Харден завершил момент попаданием сверху.

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Напомним, самым результативным игроком встречи у гостей стал Маркус Смарт, набравший 22 очка и сделавший семь подборов и столько же передач. У его партнёра по «Бостону» Джейсона Тейтума в активе 19 очков.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид. Он набрал дабл-дабл: 26 очков и 10 подборов, но всего одну передачу. А его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 26 набранных баллов.