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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Финиксом»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Финиксом»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 26 очков, четыре подбора и то же количество передач.

Звёздный форвард «Финикса» Кевин Дюрант набрал 23 очка, пять подборов и то же количество передач. Защитник Девин Букер отметился 12 очками, одним подбор и записал в свой актив восемь передач.

Счёт в серии 4-2 в пользу «Денвера».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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