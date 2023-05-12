Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Финиксом»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 26 очков, четыре подбора и то же количество передач.
Звёздный форвард «Финикса» Кевин Дюрант набрал 23 очка, пять подборов и то же количество передач. Защитник Девин Букер отметился 12 очками, одним подбор и записал в свой актив восемь передач.
Счёт в серии 4-2 в пользу «Денвера».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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