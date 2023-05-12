Джейлен Браун обвинил игроков «Филадельфии» в симуляции

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился своими впечатлениями после сегодняшней игры с «Филадельфией Сиксерс» (95:86).

«Защита является ключевым фактором для нас в этом плей-офф. Во всех наших победах мы удерживали соперников до 100 очков, мы знаем, как защищаться. Игроки «Филадельфии» хороши, их пик-н-роллы очень сложно остановить.

Думаю, судьи проделали замечательную работу, не давая их игрокам изображать фолы. Они любят так делать. Судьи не свистели их «флопы», несмотря на то что «Сиксерс» играли дома. Я рад этому, потому что иначе это был бы не баскетбол. Если рефери позволяют нам играть жёстко, мы всегда находим путь, как отзащищаться», — приводит слова Брауна MassLive.