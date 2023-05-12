Джейсон Тейтум: я один из лучших баскетболистов планеты

В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.

Несмотря на плохую игру на протяжении трёх четвертей (1 успешный бросок из 14 попыток), звёздный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум смог переломить ход матча и набрал 16 очков в четвёртой четверти, в том числе четыре трёхочковых в концовке.

«Я один из лучших баскетболистов планеты. Я прошёл через препятствия, через проблемы. Игра длинная, слава богу, мои партнёры по команде сохраняли равенство во встрече. Но больше через такое проходить не хочу. Надеюсь, это будет первым и последним таким инцидентом», — прокомментировал своё выступление Тейтум после матча.