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Джейсон Тейтум: я один из лучших баскетболистов планеты

Джейсон Тейтум: я один из лучших баскетболистов планеты
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В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
86 : 95
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Эмбиид - 26, Харден - 13, Такер - 8, Ньянг - 6, Хаус - 3, Спрингер - 2, Харрис - 2, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Мелтон, Милтон, Рид, Харрелл
Бостон Селтикс: Смарт - 22, Тейтум - 19, Браун - 17, Брогдон - 16, Уильямс - 10, Уайт - 9, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани

Несмотря на плохую игру на протяжении трёх четвертей (1 успешный бросок из 14 попыток), звёздный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум смог переломить ход матча и набрал 16 очков в четвёртой четверти, в том числе четыре трёхочковых в концовке.

«Я один из лучших баскетболистов планеты. Я прошёл через препятствия, через проблемы. Игра длинная, слава богу, мои партнёры по команде сохраняли равенство во встрече. Но больше через такое проходить не хочу. Надеюсь, это будет первым и последним таким инцидентом», — прокомментировал своё выступление Тейтум после матча.

Джейсон Тейтум зажёг в заключительной четверти:
Джейсон Тейтум — в одиночку! «Бостон» сделал 3-3 в серии с «Филадельфией»
Джейсон Тейтум — в одиночку! «Бостон» сделал 3-3 в серии с «Филадельфией»
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