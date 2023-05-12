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Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука в плей-офф НБА

Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука в плей-офф НБА
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич. Сегодня в его активе 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.

Таким образом, серб стал третьим игроком в истории, кто оформлял в среднем за всю серию трипл-дабл с 30+ очками.

Список рекордсменов:

Расселл Уэстбрук — 37,4 очка, 11,6 подбора и 10,8 ассиста в серии первого раунда плей-офф 2017 года «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» (1:4).

Леброн Джеймс — 33,6 очка, 12 подбора, 10 передач в финальной серии 2017 года «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (1:4).

Никола Йокич — 34,5 очка, 13,2 подбора и 10,3 ассиста в полуфинале Западной конференции 2023 года между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».

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