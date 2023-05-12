Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука в плей-офф НБА

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.
Самым результативным игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич. Сегодня в его активе 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.
Таким образом, серб стал третьим игроком в истории, кто оформлял в среднем за всю серию трипл-дабл с 30+ очками.
Список рекордсменов:
Расселл Уэстбрук — 37,4 очка, 11,6 подбора и 10,8 ассиста в серии первого раунда плей-офф 2017 года «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» (1:4).
Леброн Джеймс — 33,6 очка, 12 подбора, 10 передач в финальной серии 2017 года «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (1:4).
Никола Йокич — 34,5 очка, 13,2 подбора и 10,3 ассиста в полуфинале Западной конференции 2023 года между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».
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