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Никола Йокич рассказал о своих планах в ожидании финала конференции

Никола Йокич рассказал о своих планах в ожидании финала конференции
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

После матча звёздный сербский центровой «Финикса» Никола Йокич рассказал, чем будет заниматься в ближайшие дни, ожидая старта финала Западной конференции.

«Наверное посмотрю лошадиные скачки, которые организовал мой друг в Италии, буду рядом со своей семьёй. Надеюсь, будет солнечно, чтобы я мог отдыхать у бассейна. Это так меня успокаивает», — приводит слова Йокича Dime в своих социальных сетях.

«Наггетс» в финале Запада встретятся с победителем серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (3-2).

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