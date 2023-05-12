Никола Йокич рассказал о своих планах в ожидании финала конференции

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.
После матча звёздный сербский центровой «Финикса» Никола Йокич рассказал, чем будет заниматься в ближайшие дни, ожидая старта финала Западной конференции.
«Наверное посмотрю лошадиные скачки, которые организовал мой друг в Италии, буду рядом со своей семьёй. Надеюсь, будет солнечно, чтобы я мог отдыхать у бассейна. Это так меня успокаивает», — приводит слова Йокича Dime в своих социальных сетях.
«Наггетс» в финале Запада встретятся с победителем серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (3-2).
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