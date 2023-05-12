ЦСКА обыграл «Зенит» и увеличил отрыв в серии за третье место в Единой лиге ВТБ

В Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» завершился четвёртый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ между местным «Зенитом» и московским ЦСКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 77:72.

Таким образом, счёт в серии после четырёх матчей стал 3-1 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, в активе которого 19 очков. Его партнёр по команде Девонте Кейкок отметился 16 набранными очками. В составе «Зенита» отличился Дмитрий Кулагин, у которого 18 очков.

Напомним, победителем серии станет команда, одержавшая четыре победы. Пятый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в понедельник, 15 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.