Деандре Эйтон может покинуть «Финикс» в межсезонье

«Финикс Санз» в межсезонье может расстаться с одним из лидеров команды, центровым Деандре Эйтоном, сообщает инсайдер Тим Макмэн.

«Эйтон был бы рад начать всё с чистого листа в другой команде, сообщили источники. Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в межсезонье», — приводит слова Макмэна ESPN.

Контракт Эйтона рассчитан ещё на три сезона. Центровой может получить за это время $ 102 млн. Ранее Макмэн также сообщил, что «Финикс» планирует расстаться с Крисом Полом.

Деандре Эйтон в нынешнем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 18 очков, совершал десять подборов и отдавал 1,7 результативной передачи в среднем за игру. В плей-офф разыгрывающий провёл десять матчей и завершил их со статистикой 13,4 очка, 9,7 подбора и одна результативная передача в среднем за игру.