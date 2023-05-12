Деандре Эйтон может покинуть «Финикс» в межсезонье

«Финикс Санз» в межсезонье может расстаться с одним из лидеров команды, центровым Деандре Эйтоном, сообщает инсайдер Тим Макмэн.
«Эйтон был бы рад начать всё с чистого листа в другой команде, сообщили источники. Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в межсезонье», — приводит слова Макмэна ESPN.
Контракт Эйтона рассчитан ещё на три сезона. Центровой может получить за это время $ 102 млн. Ранее Макмэн также сообщил, что «Финикс» планирует расстаться с Крисом Полом.
Деандре Эйтон в нынешнем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 18 очков, совершал десять подборов и отдавал 1,7 результативной передачи в среднем за игру. В плей-офф разыгрывающий провёл десять матчей и завершил их со статистикой 13,4 очка, 9,7 подбора и одна результативная передача в среднем за игру.
- 12 мая 2023
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