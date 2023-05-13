Остин Ривз под сирену исполнил дальний бросок со своей половины
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз исполнил трёхочковый со своей половины в самой концовке первой половины шестого матча серии между «озёрниками» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч в рамках полуфинала Западной конференции проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости 70:53 в пользу хозяев.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
81 : 63
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Ривз - 18, Дэвис - 15, Расселл - 12, Уокер - 10, Шрёдер - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Харрисон, Хатимура
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Дивинченцо - 13, Томпсон - 8, Грин - 6, Уиггинс - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Муди, Пул, Роллинз
Нынешний плей-офф — первый в карьере 24-летнего баскетболиста. Он набирает в среднем 14, 7 очков, 4,7 подборов и 4,2 результативные передачи в рамках постсизона.
Счёт в серии — 3:2 в пользу «Лейкерс». Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.
Как тебе такое, Илон Маск?
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