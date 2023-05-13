Остин Ривз под сирену исполнил дальний бросок со своей половины

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз исполнил трёхочковый со своей половины в самой концовке первой половины шестого матча серии между «озёрниками» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч в рамках полуфинала Западной конференции проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости 70:53 в пользу хозяев.

Нынешний плей-офф — первый в карьере 24-летнего баскетболиста. Он набирает в среднем 14, 7 очков, 4,7 подборов и 4,2 результативные передачи в рамках постсизона.

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Лейкерс». Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.