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Илон Маск посетил шестой матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Илон Маск посетил шестой матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
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Известнейший бизнесмен Илон Маск был замечен на переднем ряду шестого матча серии полуфинала Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Илон Маск на матче «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Илон Маск на матче «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Фото: Социальные сети Legion Hoops

Матч проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости — 56:46 в пользу хозяев.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
81 : 63
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Ривз - 18, Дэвис - 15, Расселл - 12, Уокер - 10, Шрёдер - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Харрисон, Хатимура
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Дивинченцо - 13, Томпсон - 8, Грин - 6, Уиггинс - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Муди, Пул, Роллинз

Маск неоднократно посещал спортивные мероприятия. В начале мая нынешнего года Илон посетил Гран-При Майами, а позже встречался с президентом ФИА. Также он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре.

Также в прошлом году публиковались сообщения о намерениях Маска купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Позже антрепренёр опроверг информацию.

Будучи главой известной социальной сети, весной стало известно, что он лично оплачивает «галочки», символизирующие верификацию аккаунта, крупным звёздам. В списке оказался и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Илон Маск на Гран-при Формулы-1:
Фото: Илон Маск встретился с президентом ФИА на Гран-при Майами
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