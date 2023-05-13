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«Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков

«Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:101. «Лейкерс» победили в серии со счётом 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стефен Карри. На его счету сегодня 32 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Никто кроме Карри из игроков стартового состава «Уорриорз» не набрал даже и десяти очков.

Звёздный форвард хозяев Леброн Джеймс отметился 30-ю очками, девятью подборами и девятью ассистами. Также хорошую игру показал защитник Остин Ривз. В его активе 23 очка, пять подборов и шесть передач.

«Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс» в финале конференции.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 19, Дэвис - 17, Уокер - 13, Хатимура - 9, Бисли - 3, Шрёдер - 3, Браун - 2, Вандербилт - 2, Харрисон - 1, Бамба, Габриэль, Кристи, Томпсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Дивинченцо - 16, Грин - 9, Луни - 9, Томпсон - 8, Пул - 7, Муди - 6, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Куминга - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Роллинз
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