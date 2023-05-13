«Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:101. «Лейкерс» победили в серии со счётом 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стефен Карри. На его счету сегодня 32 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Никто кроме Карри из игроков стартового состава «Уорриорз» не набрал даже и десяти очков.

Звёздный форвард хозяев Леброн Джеймс отметился 30-ю очками, девятью подборами и девятью ассистами. Также хорошую игру показал защитник Остин Ривз. В его активе 23 очка, пять подборов и шесть передач.

«Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс» в финале конференции.

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