«Локомотив-Кубань» — УНИКС: во сколько 4-й матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 13 мая, в Краснодаре пройдёт четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу команды Велимира Перасовича.
Четвёртая игра в этом противостоянии начнётся в 14:00 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» — 4-3, являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
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