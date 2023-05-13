«Локомотив-Кубань» — УНИКС: во сколько 4-й матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 13 мая, в Краснодаре пройдёт четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу команды Велимира Перасовича.

Четвёртая игра в этом противостоянии начнётся в 14:00 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» — 4-3, являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.