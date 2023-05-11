УНИКС — король концовок! «Локо» не смог удержать верную победу во втором матче подряд

Финальная серия только набирает обороты. «Локо» уже в первом матче удивил многих, показав, что как будто у него и не было изнуряющей семиматчевой серии с ЦСКА. Более молодой состав кубанцев пользуется своим преимуществом в физике и с ходу добыл победу, забрав у оппонента преимущество площадки.

Второй матч также прошёл под диктовку железнодорожников. Казалось, что счёт 0-2 после двух игр в Казани будет закономерным результатом, хоть и немного убивающим интригу в финале. Но УНИКС каким-то чудом смог достать себя за волосы в концовке почти проигранного матча. В итоге в Краснодар команды отправились при счёте 1-1 и с обещаниями лидера казанцев Дэрила Мэйкона закончить серию в пяти играх.

Длительный путь до кубанского «Баскет-Холла», как казалось со стороны, должен был играть на руку хозяевам. Всё-таки к подобным перемещениям им не привыкать. Оба коллектива летели из Казани в Минеральные Воды, а оттуда ехали несколько часов на автобусе.

Тем удивительнее было смотреть за тем, как УНИКС свежо и бодро начал матч. Атаки казанцев были наполнены баскетбольной агрессией, но при этом никуда не делся и креатив. Дэрил Мэйкон набрал семь очков, показав уверенность в своих силах. Американский защитник УНИКСа был результативнее всего «Локомотива», который никак не мог начать регулярно набирать очки. За первые шесть с половиной минут хозяева набрали всего четыре очка (все на счету Джейлена Бэрфорда).

Дэрил Мэйкон Фото: Федор Обмайкин (ПБК «Локомотив-Кубань»)

Рывок казанцев 18:4 выглядел угрожающе для «Локо» и в какой-то момент привёл в ярость их главного тренера Александра Секулича. Но в рукаве наставника кубанцев оставался ещё один козырь — Владислав Емченко. 23-летний защитник быстро забил первый трёхочковый краснодарцев в матче. Причём сделал это через длинные руки Луи Лабери. Уже в следующей атаке Емченко роскошным пасом нашёл Антона Квитковских, который оказался один под кольцом и вколотил сверху. В итоге за три с половиной минуты на паркете Емченко отметился сразу семью набранными очками, заложив фундамент начавшейся погони хозяев.

Полный зал активно включился во второй четверти. В тот самый момент, когда игроки «Локо» почувствовали, что их соперник начал снижать обороты. Бэрфорд и Хортон включились на полную мощность, набрав в итоге 26 очков за первую половину. Хозяева попадали из-за дуги, хорошо защищались и бежали в быстрое нападение — всё это вылилось в 30 набранных очков за 10 игровых минут. В итоге на большой перерыв уже парни Секулича отправлялись лидерами.

Даже после 15-минутного отдыха хозяева не перестали действовать агрессивно. Активнее остальных был Александр Щербенёв, забивший 10 очков за пять минут в третьей четверти. Преимущество «Локо» достигло двузначной отметки, а главный тренер УНИКСа Велимир Перасович вступил в настоящую словесную перепалку со своим защитником Дэрилом Мэйконом. Правда, лидер казанцев продолжил игру, помогая партнёрам сопротивляться и сохранять шансы на концовку.

Велимир Перасович Фото: Федор Обмайкин (ПБК «Локомотив-Кубань»)

В итоге УНИКС всё-таки не сдался и не сломался. Как и в матче номер два, гости вытерпели и даже вышли вперёд за четыре минуты до конца четвёртой десятиминутки. Баскетбольные качели привели обе команды к последней минуте, но у железнодорожников был небольшой запас — они вели с минимальным преимуществом: 81:80.

Ключевой стала потеря Девона Акун-Пёрселла в центре площадки за 17 секунд до финальной сирены. «Локо» до этого удалось отбиться в сложнейших ситуациях, и казалось, что баскетбольные боги вознаградят их за терпение. Но нет! Хотя после потери Бэрфорд заставил Димитриевича промахнуться, у УНИКСа оставалось 12 секунд на атаку. Велимир Перасович доверил важнейший бросок Маркосу Найту, и тот не подвёл. Американец получил передачу на линии штрафного, выпрыгнул вверх и забил двухочковый — 82:81 в пользу гостей.

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В заключительной атаке на победу бросал Бэрфорд, но его попытка оказалась неточной. «Локо» упускает победу во второй концовке подряд. Парни Секулича не могут дожать соперника, имея преимущество не только в счёте, но и в скорости. УНИКС же выходит вперёд в серии, но следующий матч снова пройдёт в краснодарском «Баскет-Холле».